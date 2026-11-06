Tronox präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tronox hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,630 USD erwirtschaftet worden.

Tronox hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 827,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 699,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at