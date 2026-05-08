Tronox: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tronox präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Tronox vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Tronox hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 760,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 738,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at