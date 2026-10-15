TROOPS Appoints Sergio Carloni As COO, Jacopo Visetti As Independent Director

(RTTNews) - Thursday, TROOPS, Inc. (TROO) announced the appointment of Sergio Carloni as Chief Operating Officer and Jacopo Visetti as Independent Director, marking an important step in strengthening the company's leadership capabilities.

Carloni currently serves as Chief Executive Officer of EFFORCE and has held senior leadership positions across the environmental, energy, consulting and financial services sectors.

Meanwhile, Visetti is the co-founder of EFFORCE and co-founder of AitherCO2 S.p.A., a leading environmental commodities company specializing in emissions trading.

The appointments follow the company's previously announced entry into a conditional sale and purchase agreement with EFFORCE Group.

TROO was trading at $1.61, down 1.23 percent on the Nasdaq.