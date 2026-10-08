08.10.2026 07:10:39

Tropensturm 'Isaias' bedroht US-Golfküste

MIAMI (dpa-AFX) - Der Südosten der USA bereitet sich auf den Tropensturm "Isaias" vor. Laut Angaben des nationalen Hurrikan-Zentrums der USA könnte er sich zu einem "starken Hurrikan" mit enormen Windgeschwindigkeiten sowie heftigen Regenfällen entwickeln. Es wäre zu einer ungewöhnlich späten Zeit des Jahres der erste Hurrikan auf der Ostseite der USA.

"Wir erwarten ab Freitag bis ins Wochenende hinein vielfach gefährliche, lebensbedrohende Auswirkungen entlang Abschnitten der nördlichen Golf-Küste", sagte Michael Brennan, der Direktor des Hurrikan-Zentrums, am Mittwoch (Ortszeit).

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Tropensturm über den Gewässern vor der Ostküste von Mexiko, rund 800 Kilometer südwestlich der Mündung des Mississippi. Er soll auf seinem vorhergesagten Weg in den US-Bundesstaaten Florida, Alabama und Mississippi später am Freitag (Ortszeit) auf Land treffen und dann weiter nach Norden ziehen. Von Sturm und starkem Regen soll dann auch Georgia betroffen sein. Auch in New Orleans dürften die Auswirkungen noch deutlich zu spüren sein./se/DP/stk

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