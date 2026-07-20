Trotz CEO-Verkauf bei D-Wave: Anleger kaufen wieder - SEC-Meldung schafft Klarheit

CEO Alan Baratz verkaufte am 14. Juli 2026 52.320 D-Wave-Aktien

Der Verkauf diente der Steuerabführung nach RSU-Vesting, nicht dem Kassemachen

Baratz hält weiterhin rund 3,2 Millionen Aktien, davon Teile noch unverfallbar

Die D-Wave Quantum-Aktie notiert vorbörslich an der NYSE bei 17,15 US-Dollar und damit rund 2,51 Prozent fester als zum Handelsschluss am Freitag. Damit kann der Titel einen Teil der jüngsten Verluste wieder aufholen, auf Sicht der letzten fünf Handelstage beträgt der Abschlag bei der Aktie mehr als zehn Prozent.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht am Montag dabei auch eine Pflichtmitteilung: CEO Alan E. Baratz hat laut einer SEC-Form-4-Meldung am 14. Juli 2026 insgesamt 52.320 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 18,66 US-Dollar verkauft, ein Transaktionswert von rund 976.000 US-Dollar. Zum Handelsschluss desselben Tages lag der Kurs bei 18,95 US-Dollar.

Steuerbedingter Pflichtverkauf, kein Signal

Entscheidend für die Einordnung ist der Mechanismus hinter dem Verkauf: Laut Mitteilung handelt es sich um einen nicht-diskretionären "Sale-to-Cover", also einen automatischen Verkauf, mit dem das Unternehmen die Steuerabzüge deckt, die beim Vesting von Restricted Stock Units (RSUs) anfallen. Ein solcher Vorgang stellt keine freie Anlageentscheidung des Managers dar und lässt sich nicht als Signal für eine veränderte Einschätzung der eigenen Aktie lesen. Nach der Transaktion hält Baratz weiterhin direkt rund 3,2 Millionen Aktien, davon 1.137.257 Stück als noch nicht verfallene RSUs.

Deutlich kleiner als frühere D-Wave Quantum-Aktienverkäufe

Zur Einordnung hilft der Vergleich mit früheren Transaktionen: Am 8. Juni 2026 hatte Baratz nach Optionsausübung 687.627 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 26,13 US-Dollar verkauft, ein Volumen von rund 17,97 Millionen US-Dollar und damit mehr als das 18-Fache des aktuellen Verkaufs. Jene Transaktion war laut Mitteilung der Finanz- und Steuerplanung des Managers zuzuordnen, ähnlich wie ein noch größerer Verkauf im Mai 2025 über 845.813 Aktien. Der aktuelle Verkauf fällt damit sowohl in Größe als auch im rein mechanischen Auslöser aus dem Rahmen dieser Muster heraus.

Parallel: Wechsel des Börsenplatzes

Am selben Tag hatte D-Wave in einer separaten Mitteilung den freiwilligen Wechsel der Notierung von der NYSE zur NASDAQ gemeldet und damit für Aufsehen gesorgt. Der Handel an der NYSE soll zum Handelsschluss am 24. Juli 2026 enden, ab dem 27. Juli 2026 soll die Aktie unter dem unveränderten Kürzel QBTS an der NASDAQ gehandelt werden. Die beiden Nachrichten stehen nicht in direktem Zusammenhang, fielen aber zeitlich zusammen. Den Kursanstieg des vergangenen Jahres begründet das Unternehmen unter anderem mit einer 100-Millionen-Dollar-Förderung der US-Regierung für die Quantenforschung sowie der im Januar 2026 abgeschlossenen Übernahme von Quantum Circuits, die D-Wave über die reine Annealing-Technologie hinaus auch Zugang zum Gate-Modell-Ansatz verschafft.

D-Wave-Aktie dennoch unter Investorenbeobachtung

Auch wenn die Verkaufsmeldung des D-Wave-CEO wenig Anhaltspunkte für die künftige Kursentwicklung gibt, bleibt die Aktie im Anlegerfokus - insbesondere mit Blick auf die jüngst deutlichen Kursverluste. Die Kursschwäche hatte dabei mehrere Ursachen: Zum einen führten die starken Gewinne zu Jahresbeginn zu Gewinnmitnahmen und Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung von Quantum-Tech-Aktien. Zum anderen belastete das Makro-Umfeld - geprägt von hohen US-Anleiherenditen und der Aussicht auf anhaltend hohe Fed-Zinsen - spekulative Titel besonders stark. Selbst der anhaltende Hype um KI und Quantencomputing konnte diesen Druck nicht ausgleichen. Ob dieser Belastungsfaktor nun wieder in den Hintergrund tritt, bleibt abzuwarten.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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