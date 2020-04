Trotz Corona-Beschränkungen: 10 000 bei Beisetzung in Bangladesch

DHAKA (dpa-AFX) - Trotz der Corona-Krise haben in Bangladesch Tausende Anhänger die Beisetzung eines Predigers und islamistischen Politikers besucht. Menschen sammelten sich auf dem Gelände einer Religionsschule in der Verwaltungseinheit Sarail im Nordosten des Landes, um Jubayer Ahmed Ansari die letzte Ehre zu erweisen. Ansari war ein Anführer der islamistischen Partei Khelafat Majlish und Leiter der Religionsschule.

Die Polizei habe versucht, die Teilnehmerzahl auf 50 zu begrenzen, um die Gefahr einer Verbreitung des Coronavirus in der Menschenmenge zu verringern - dies sei aber weitgehend ignoriert worden, sagte der örtliche Polizeichef Shahadat Hossain Titu am Samstag. "Die Menge war außer Kontrolle", sagte Titu der Deutschen Presse-Agentur. Er bezifferte die Zahl der Menschen auf schätzungsweise 10 000. Ansari war am Freitag im Alter von 69 Jahren gestorben.

Bilder der Menschenmenge sorgten in sozialen Netzwerken für wütende Reaktionen. Zur Eindämmung des Coronavirus sind in Bangladesch nicht lebenswichtige Geschäfte und Schulen geschlossen, öffentliche Verkehrsmittel sind seit Ende März eingestellt. Das mehrheitlich muslimische Land hat auch ein Verbot erlassen, mit mehr als fünf Menschen an Gebeten in Moscheen teilzunehmen. Bislang wurden in dem Land 2144 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und 84 Tote gemeldet./ni/DP/zb