Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|
14.07.2026 07:00:13
Trotz einiger Sorgenfalten blickt die Schweiz zuversichtlich nach vorne
|
Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Studie
Geopolitische Konflikte, Migration, steigende Gesundheits- und Lebenshaltungskosten sowie der Klimawandel und die Altersvorsorge stehen regelmässig zuvorderst in Sorgenbarometern, die der Schweizer Bevölkerung den Puls fühlen. Umso bemerkenswerter ist der Befund einer repräsentativen Umfrage von Sotomo im Auftrag von Helvetia: 80% der Menschen in der Schweiz blicken zuversichtlich auf ihr persönliches nächstes Jahr. Sie schöpfen ihre Zuversicht primär aus zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch aus ihrer Gesundheit, ihrer Resilienz sowie aus der finanziellen Sicherheit. 98% verfolgen konkrete Lebensziele, wie gesund alt zu werden, eine Familie zu gründen oder Wohneigentum zu kaufen, und sind häufig zuversichtlich, diese Ziele zu erreichen. Sie sehen aber auch Hindernisse: Finanzielle Mittel oder Faktoren wie Gesundheit und Schicksal, die sich nicht beeinflussen lassen, stellen die grössten dar. Männer setzen sich beim Thema Finanzen und Wohneigentum häufiger unter Druck als Frauen. Für Frauen hingegen ist der Druck, berufliche Lebensziele zu erreichen, verbreiteter.
«Studien zu den Sorgen der Schweizer Bevölkerung gibt es viele. Gemeinsam mit Helvetia haben wir den Blickwinkel bewusst umgedreht und wollten wissen, wie es um die Zuversicht der Menschen steht», sagt Michael Hermann von Sotomo zur repräsentativen Befragung von 1’866 erwachsenen Personen in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Die Ergebnisse zeigen, dass 80% der Schweizer Bevölkerung im Alter von über 18 Jahren zuversichtlich auf das persönliche nächste Jahr blicken (Abbildung 1). Dabei spielt das Geschlecht kaum eine Rolle, wohl aber das Alter: Während drei Viertel (76%) der unter 50-Jährigen zuversichtlich auf die nahe Zukunft schauen, sind es bei den über 65-Jährigen 86%. Zudem zeigt sich, dass mit steigendem Einkommen die Zuversicht stärker verbreitet ist. So blicken nur zwei Drittel der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen unter CHF 4’000.00 zuversichtlich aufs nächste Lebensjahr (69%), während der Anteil bei jenen mit einem Äquivalenzeinkommen über CHF 6’000.00 mit 89%deutlich höher liegt. Auch zwischen den Sprachregionen zeigen sich Unterschiede: In der Deutschschweiz blicken 82% zuversichtlich auf das nächste Jahr, in der Romandie sind es 73%.
Abbildung 1: Zuversicht im persönlichen nächsten Jahr
Insbesondere soziale Beziehungen, aber auch finanzielle Sicherheit geben Zuversicht
Abbildung 2: Quellen der persönlichen Zuversicht
Grosse Zuversicht ausser beim gesunden Altern und finanziellem Wohlstand
Abbildung 3: Lebensziele
Die Zuversicht, die eigenen Lebensziele zu erreichen, ist insgesamt hoch – besonders ausgeprägt bei den Themen Familie und Ehe (Abbildung 4). 81% all jener, die sich eine Familie wünschen, glauben daran, dieses Ziel zu erreichen oder haben es bereits verwirklicht. Beim Thema Ehe sind es 79%. Das Wohneigentum (61%) und die berufliche Erfüllung (60%) liegen im Mittelfeld, während beim Thema gesund alt werden (45%) und finanzieller Wohlstand (43%) die Sorgenfalten am grössten sind.
Abbildung 4: Zuversicht, die eigenen Lebensziele zu erreichen
Finanzielle Mittel machen Lebensziele möglich
Abbildung 5: Hindernisse bei der Erreichung von Lebenszielen
Abbildung 6: Bedeutung finanzieller Mittel für Lebensziele
Männer beim Thema Finanzen und Eigentum häufiger unter Druck als Frauen
Abbildung 7: Druck, Lebensziele in bestimmten Bereichen zu erreichen – nach Geschlecht
Über die Umfrage
Über Helvetia Baloise
Haftungsausschluss
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2365204
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2365204 14.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
07:00
|The Swiss are confident about the future despite acknowledging some areas of concern (EQS Group)
|
07:00
|Trotz einiger Sorgenfalten blickt die Schweiz zuversichtlich nach vorne (EQS Group)
|
13.07.26
|SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Helvetia Baloise von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.07.26
|Verluste in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
13.07.26
|Helvetia Baloise gibt Rückzahlung nachrangiger unbefristeter Anleihen über 275 Millionen Franken bekannt (EQS Group)
|
13.07.26
|Helvetia Baloise announces repayment of perpetual subordinated bonds of CHF 275 million (EQS Group)
|
08.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.07.26
|SLI-Handel aktuell: SLI am Mittwochnachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Helvetia Baloise Holding AG
|229,20
|0,09%