Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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22.10.2026 16:56:00
Trotz Gewinnplus: Britische Großbank Barclays streicht 5000 Stellen
Der Vorsteuergewinn ist im dritten Quartal gestiegen – die Stellen sollen bis zum Jahresende wegfallenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Barclays plc
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22.10.26
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Analysen zu Barclays plc
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