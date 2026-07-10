Trotz KI-Offensive im Visier der Bären: Warum Hedgeye die Apple-Aktie um 23 Prozent tiefer sieht

Am selben Tag, an dem Berichte über Apples Gespräche mit dem KI-Start-up PrismML auftauchen, stuft ein bekanntes Analysehaus die Aktie mit einem deutlichen Abwärtspotenzial neu ein.

Hedgeye stuft die Apple-Aktie als neue Shortidee ein

Abwärtspotenzial von 23 Prozent

Gespräche zwischen Apple und dem KI-Start-up PrismML

Am Donnerstag stufte das unabhängige Analysehaus Hedgeye die Apple-Aktie laut Seeking Alpha neu als Shortidee ein und beziffert das Abwärtspotenzial auf 23 Prozent. Gleichzeitig machen laut Investing.com Berichte die Runde, wonach der Konzern mit dem KI-Start-up PrismML über eine mögliche Übernahme spricht.

Die Aktie reagiert verhalten: Am Donnerstag beendete die Apple-Aktie den NASDAQ-Handel 0,90 Prozent fester bei 316,22 US-Dollar, am Freitag geht es vorbörslich zeitweise 0,28 Prozent auf 315,32 US-Dollar abwärts.

Hedgeye kippt seine Wachstumsstory

Ursprünglich glaubte Hedgeye an einen Superzyklus beim iPhone. Genau dieser Vorsprung schmilzt nun nach Einschätzung von Hedgeye, weil die Wall Street ihre Prognosen mittlerweile angepasst hat. Hedgeye Analyst Felix Wang hält die zweistelligen Wachstumsannahmen für die Region Greater China in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 zudem für zu ambitioniert, insbesondere da Huawei in China weiter an Boden gewinnen. Aus dieser Kombination, ein aufgebrauchter Erwartungsvorsprung und ambitionierte mehrjährige Wachstumsziele, leitet Hedgeye die neue Short-Position ab.

Apple sucht den Weg aus der Cloud

Parallel dazu verdichten sich Berichte, dass Apple mit PrismML verhandelt, einem verschwiegenen Spin-off der Technischen Hochschule Caltech. Dem Start-up soll ein technischer Durchbruch gelungen sein: Es komprimierte das offene 27-Milliarden-Parameter-Modell Qwen 3.6 des chinesischen Konzerns Alibaba von 54 Gigabyte auf unter 4 Gigabyte, ohne dabei Parameter stillzulegen oder Leistung einzubüßen. Möglich macht das laut den Berichten eine besonders dichte 1-Bit- und Ternär-Architektur der Gewichte. Ein Test auf einem iPhone 17 Pro soll die Machbarkeit bereits belegt haben. Für Apple wäre das relevant, weil die auf der WWDC vorgestellte neue Siri-Architektur weiterhin viele Anfragen in die Cloud zu Googles Gemini-Modellen schickt. Vollständig lokale KI würde dagegen Nutzerdaten auf dem Gerät halten, Antwortzeiten verkürzen und die Abhängigkeit von einer Internetverbindung sowie von teurer Cloud-Infrastruktur verringern.

Zwei neu Erzählungen

Für Anleger prallen somit zwei gegensätzliche Sichtweisen aufeinander. Die PrismML-Gespräche nähren die Erzählung vom eigenständigen KI-Konzern, der Rechenleistung direkt aufs Gerät bringt, während zeitgleich Rivalen Milliarden in eigene Rechenzentren stecken. Die Hedgeye-Einstufung erinnert dagegen daran, dass im aktuellen Kurs bereits viel Wachstum eingepreist ist und wie schnell sich das Bild drehen kann, wenn sich Erwartungen und tatsächliche Entwicklung wieder annähern.

Konkreter dürfte es am 14. Juli werden: Für diesen Tag hat Hedgeye ein Webinar angekündigt, in dem Analyst Felix Wang seine Short-These im Detail erläutern will. Bis dahin bleibt offen, ob Apple die Gespräche mit PrismML offiziell bestätigt.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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