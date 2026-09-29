Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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29.09.2026 07:14:47
Trotz Milliardenverlusten: Anthropic plant gigantischen Börsengang in diesem Jahr
Anthropic macht hohe Verluste, doch die Aussichten sind angesichts der geplanten massiven Investitionen und des Hypes um KI dennoch bestens. Folglich soll auch einem Börsengang nichts im Wege stehen. Der Schritt könnte auch für die Konkurrenz wegweisend sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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