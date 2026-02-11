Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
11.02.2026 08:35:53
Trotz negativen Sondereffekts: Satter Gewinnsprung bei Siemens Energy
Obwohl es nicht in allen Bereichen rundläuft, verzeichnet Siemens Energy im neuen Geschäftsjahr einen deutlich höheren Gewinn als im Vorjahreszeitraum. Das Geschäft mit Gasturbinen und Netztechnik läuft bestens. Nun will das Unternehmen die Windsparte in den Griff bekommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
