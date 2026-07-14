Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|IT-Dienstleistungen
|
14.07.2026 09:21:40
Trotz neuem IT-Vertrag mit bayerischer Justiz: Bechtle-Aktie leichter
Im Mittelpunkt des Rahmenvertrags stehe die Betreuung der zentralen IT-Plattform, über die wesentliche digitale Arbeitsplätze sowie IT-Services der bayerischen Justiz bereitgestellt würden, teilte das im MDAX und TecDAX notierte IT-Systemhaus mit. Das Unternehmen werde damit auch zwei Rechenzentren sowie 220 Standorte in Bayern mit insgesamt gut 17.500 IT-Arbeitsplätzen betreuen. Der Vertrag läuft vom 1. Januar 2027 für zunächst sechs Jahre. Das maximale Vertragsvolumen bezifferte Bechtle auf bis zu 250 Millionen Euro.
Die Bechtle-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,55 Prozent tiefer bei 30,58 Euro.
DJG/brb/mgo
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