BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
18.12.2025 12:39:10
Trotz Nexperia-Kirse: BMW setzt weiter auf Chips aus China
Politische Spannungen, Exportstopps und Sicherheitsbedenken – doch für BMW und andere deutsche Autobauer bleibt China ein Schlüsselmarkt für Halbleiter. Die Branche setzt weiter auf günstige Chips aus der Volksrepublik und nimmt geopolitische Risiken bewusst in Kauf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
