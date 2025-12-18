BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.12.2025 12:39:10

Trotz Nexperia-Kirse: BMW setzt weiter auf Chips aus China

Politische Spannungen, Exportstopps und Sicherheitsbedenken – doch für BMW und andere deutsche Autobauer bleibt China ein Schlüsselmarkt für Halbleiter. Die Branche setzt weiter auf günstige Chips aus der Volksrepublik und nimmt geopolitische Risiken bewusst in Kauf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten