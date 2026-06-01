AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Analystenmeinung 01.06.2026 16:44:00

Trotz positivem Analystenvotum: AstraZeneca-Aktie gibt nach

Trotz positivem Analystenvotum: AstraZeneca-Aktie gibt nach

Ein Analyst bestätigt seine "Overweight"-Einstufung für den Pharmakonzern AstraZeneca und zeigt sich positiv für das Papier.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. James Gordon zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus einer Präsentation zum Thema Lungenkrebs im Rahmen des Krebskongresses ASCO. Für das Datroway-Programm des Pharmakonzerns habe es positive Rückschlüsse aus Daten des Konkurrenten Merck & Co gegeben. Er sieht für das Medikament Avanzar ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis, auch wegen niedriger Erwartungen.

Im Heimathandel in London zeigt sich die Aktie ungeachtet des positiven Analystenkommentars mit einem Abschlag von 2,54 Prozent bei 134,52 Pfund.

/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:20 / GMT

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Bildquelle: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com

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