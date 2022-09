Trotz Rezession bleibt BMW-Chef Zipse zuversichtlich für Autobranche - BMW-Aktie schwächer

"Die Automobilindustrie ist ein Wachstumsmarkt", sagte er am Dienstag auf dem Betriebswirtschafter-Tag der Schmalenbach-Gesellschaft. Angesichts explodierender Energiepreise und der hohen Inflation seien die Anzeichen für eine Krise zwar unverkennbar. "Trotzdem gibt es da draußen ein Wachstumssegment und einen ungebrochenen Bedarf an individueller Mobilität." Zipse verwies darauf, dass BMW auch unter schwierigen Bedingungen in den vergangenen drei Jahren seine Position ausgebaut habe. "Der Markt ist geschrumpft aufgrund von vielen Risiken und wir haben uns auf den Weg gemacht, Marktanteile zu gewinnen."

Der Münchner Autobauer profitiert wie andere Oberklassehersteller auch davon, dass seine Fahrzeuge von der betuchten Kundschaft selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gefragt sind. Die Auftragsbücher sind auch bei Volumenherstellern prall gefüllt, weil die Autobauer wegen fehlender Bauteile mit der Produktion kaum hinterher kommen. Kunden müssen bis zu ein Jahr auf einen Neuwagen warten, manche sogar noch länger. Zuletzt war der Auftragseingang hierzulande allerdings geschrumpft.

Experten rechnen daher damit, dass die Sonderkonjunktur ausläuft. "In den nächsten zwei Jahren wird es nicht so einfach sein, in Europa Autos zu verkaufen", sagte Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR) in Duisburg. "Wir erwarten, dass die Nachfrage kippt." Langfristig seien die Aussichten für die Automobilindustrie jedoch gut.

Die BMW-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 0,86 Prozent im Minus bei 75,05 Euro.

Hamburg (Reuters)