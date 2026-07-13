Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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13.07.2026 14:00:00
Trotz roter Zahlen: Intel investiert Milliarden in irische Halbleiterfabrik
Intel will in Irland mehr Chips für Prozessoren herstellen, um von der hohen Servernachfrage zu profitieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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