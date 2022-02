Trotz scharfer Kritik will EU-Kommission Öko-Label für Atom und Gas

- von Kate Abnett und Christian Krämer

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die EU-Kommission bleibt trotz scharfer Kritik aus vielen Ländern bei ihren Plänen, Atomkraft und Erdgas zumindest unter bestimmten Kriterien ein Öko-Label zu verleihen.

Mit der sogenannten Taxonomie, die am Mittwoch in Brüssel vorgestellt wurde, sollen Finanzströme gezielt in nachhaltige Technologien fließen. Österreich kündigte umgehend eine Klage gegen die Pläne an, die 2023 in Kraft treten sollen. Die deutsche Industrie begrüßte, dass die Vorgaben für neue Gaskraftwerke nicht mehr ganz so streng sind. So könnten private Investitionen in die Energiewende eher gelingen. Umweltverbände sprachen dagegen von einer Mogelpackung.

Der deutsche Chemieverband VCI betonte, es gebe angemessene Änderungen gegenüber dem Entwurf von Ende 2021. "Die Korrektur für die Zielvorgabe, dass Gaskraftwerke erst Ende 2035 vollständig auf erneuerbare und kohlenstoffarme Gase umgestellt sein müssen, hilft solche Anlagen zu realisieren." Der Industrieverband BDI kam zu einer ähnlichen Einschätzung. "Die Kriterien für Gaskraftwerke bleiben streng, die Erfüllbarkeit ist aber realistischer geworden", teilte auch der Verband Zukunft Gas mit. Investoren bräuchten stabile und langfristige Rahmenbedingungen. Die Bundesregierung müsse einen sinnvollen Rahmen nun schaffen und das Angebot von Wasserstoff entwickeln.

Konkret sollen nach den Plänen der EU-Kommission Gaskraftwerke in diesem Jahrzehnt als "grün" gelten, wenn sie ein CO2-Emissionslimit von 270 Gramm je Kilowattstunde nicht überschreiten. Dies ist auch möglich, wenn sie über einen Zeitraum von 20 Jahren bestimmte Werte nicht überschreiten. Damit können auch Gaskraftwerke als nachhaltig gelten, die erst später auf klimafreundlichere Produktionsweisen umstellen oder später nur noch teilweise genutzt werden. Sie sind verpflichtet, bis 2035 auf CO2-ärmere Produktionsweisen umzustellen. Das war zunächst ab 2026 angedacht.

EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness sprach von einem schwierigen Übergang hin zu Klimaneutralität, die in der EU bis 2050 geplant ist. Wasserstoff spiele bei den Gaskraftwerken eine entscheidende Rolle, erklärte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. "Mittel- und langfristig können Gaskraftwerke mit Wasserstoff und damit klimaneutral betrieben werden. Sie müssen also heute bereits so geplant werden, dass sie zukünftig Wasserstoff als Energiequelle nutzen können."

Österreich will gegen die EU-Taxonomie klagen. "Wir werden in den nächsten Wochen alle rechtlichen Schritte vorbereiten und dann beim Europäischen Gerichtshof mit einer Nichtigkeitsklage vorgehen", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Luxemburg werde sich der Initiative anschließen. Gewessler sprach von "Greenwashing", also einem Gütesiegel für eigentlich nicht nachhaltige Produkte und Investments. Atomenergie sei veraltet und zu teuer.

SETZT DER KAPITALMARKT DIE PLÄNE EINS ZU EINS UM?

Neue Atomkraftwerke müssen für ein Öko-Label eine Baugenehmigung vor 2045 bekommen. Außerdem müssen die Länder, in denen sie entstehen, bis 2050 einen Plan und die finanziellen Mittel haben, radioaktive Abfälle sicher zu entsorgen. Das hat auch die deutsche Regierung aus SPD, Grünen und FDP bereits scharf kritisiert. Finanz-Staatssekretär Florian Toncar (FDP) sagte Reuters, der Kapitalmarkt werde bei den Vorgaben skeptisch bleiben. "Ich rechne damit, dass der Markt Finanzprodukte entwickeln wird, die im Einklang mit der Taxonomie stehen, dabei aber bewusst auf die Finanzierung von Kernenergie verzichten."

Mehr als ein Jahr lang hatten EU-Mitgliedsländer sowie Lobbyisten Einfluss auf die Pläne der Kommission genommen. Vorgesehen sind drei Klassen - die erste für komplett grüne Investments etwa in Windparks, die zweite für Hilfstechnologien etwa zur Speicherung von Energie. Die dritte und umstrittene Gruppe sind Übergangsaktivitäten. Hierzu zählen Atom- und Gaskraftwerke.

Das EU-Parlament und die Mitgliedsländer der Europäischen Union haben nun vier Monate Zeit, die Pläne noch zu verhindern, was allerdings nicht als wahrscheinlich gilt. Dafür bräuchte es eine Mehrheit im Europäischen Parlament oder ein Veto von 20 der 27 EU-Länder. "Wir hoffen jetzt, dass die Mehrheit der EU-Staaten und das Parlament dem Delegierten Rechtsakt zustimmen", teilte RWE mit. Der deutsche Energiekonzern sprach von einem pragmatischen Kompromiss. Die Grünen im Europäischen Parlament erklärten, 353 Stimmen seien für ein Veto nötig, knapp 250 hätten sie zusammen. "Es gibt noch eine Chance, dies zu stoppen", sagte der deutsche Abgeordnete Michael Bloss.

Die Lobbyorganisation Finanzwende forderte die Bundesregierung auf, notfalls gegen die Taxonomie zu klagen. Die EU-Kommission trete wissenschaftliche Erkenntnisse mit Füßen. Umweltverbänden zufolge könnten Milliarden in Atom- und Gaskraftwerke fließen, die dann für erneuerbare Energien fehlten.

Frankreich ist bei der Stromversorgung zu rund 70 Prozent abhängig von AKW und hat durchgesetzt, Atomkraft in die Taxonomie aufzunehmen. Dies sei entscheidend, um die Klimaziele zu erreichen. Für andere EU-Länder wie Polen oder Bulgarien ist Gas wichtig, um von der noch klimaschädlicheren Kohle wegzukommen.