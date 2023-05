Trotz schwerer Bedenken: Bund erlaubt Chinas Einstieg in Hamburger Container-Terminal

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Die Frage, ob ein chinesischer Staatskonzern am Hamburger Hafen einsteigen darf, sorgt in der Bundesregierung lange für Streit. Kanzler Scholz ist dafür, Teile seines Kabinetts äußern schwere Bedenken. Nun bleibt es dabei: Cosco darf sich an einem Terminal beteiligen.