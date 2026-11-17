NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 07:22:00
Trotz Trump-Unterstützung: Keine Rückkehr für Nvidia-Gründer Huang
Trotz des Drucks von Verbündeten plant Nvidia laut Medienberichten nicht, den zurückgetretenen Mitgründer Jensen Huang als Chef zurückzuholen.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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07:23
|Aktie im Fokus: NVIDIA legt erstmals ohne Jensen Huang Quartalszahlen vor (dpa-AFX)
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|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
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|12.11.26
|NVIDIA Overweight
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|12.11.26
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|DZ BANK
|16.11.26
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|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
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|12.11.26
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|09.11.26
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|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
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|12.11.26
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|Bernstein Research
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|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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