KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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26.05.2026 23:33:06
Trotz US-Angriffen auf Iran: KI-Boom lässt Nahost-Sorgen der Anleger verblassen
Unsicherheiten rund um den Iran-Krieg tun den Aktienkursen an der Wall Street keinen Abbruch: Der Index Nasdaq klettert erstmals über die Marke von 30.000 Punkten und der Leitindex S&P 500 schließt auf einem Höchstwert. Die KI-Euphorie erinnert Branchenkenner an einen Boom Ende der 1990er-Jahre - der jedoch im Crash endete.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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