Trotz Vorrunden-Aus: Hier bangten die deutschen Fans am längsten mit der DFB-Elf

Rund ein Drittel aller TV-Haushalte hat in mindestens ein deutsches Spiel der Vorrunde reingeschautIm Norden und Westen Deutschlands wurden die Spiele der WM-Frauen am stärksten verfolgtZuschauer blieben länger am Ball: Bewussteres Gucken, statt ReinzappenRaus aus dem Nischendasein? Frauen WM wird zum TV-Event, nicht nur für SportfansWolfsburg unterstützte seine Club-Stars: Einschaltquoten in der VW-Stadt über BundesdurchschnittEin Unentschieden gegen die Südkoreanerinnen reichte der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nicht für einen Einzug in die K.O.-Runde. Nach dem knapp verpassten Sommermärchen bei der Europameisterschaft 2022, konnten die Frauen bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland leider nicht an ihre sportlichen Erfolge anknüpfen – dafür aber bei den steigenden Sympathien in der Fußballnation. Das zeigen die TV-Quoten, die bei dem diesjährigen Turnier trotz ungünstigerer Sendezeit durch die Decke gingen. Zusammen mit AdScanner hat Vodafone einen genaueren Blick auf das TV-Verhalten der Deutschen geworfen und stellt erfreut fest: Der Frauen-Fußball bahnt sich seinen Weg aus dem Nischendasein.Das Interesse am runden Leder ist in Deutschland bekanntermaßen groß. Bislang galt das in der breiten Bevölkerung jedoch vor allem dann, wenn die Sportler auf der Mattscheibe männlich waren. Mit dem überraschenden Erfolg der Frauen-Nationalmannschaft während der Europameisterschaft 2022 deutete sich aber eine Trendwende an. Dass der Frauen-Fußball nun tatsächlich immer beliebter werden könnte, spiegelte sich während der aktuell laufenden Weltmeisterschaft im TV-Verhalten der Deutschen wider:31% der deutschen Haushalte erreichtKnapp ein Drittel aller TV-Haushalte der Republik hat in mindestens ein deutsches Vorrunden-Spiel der Frauen-WM reingeschaut. Die Reichweite der Frauen WM-Vorrunde in diesem Jahr lag damit insgesamt ungefähr auf dem Niveau der Frauen-EM im letzten Jahr – was aufgrund der deutlich schlechteren Anpfiff-Zeiten als ein Zeichen größeren Interesses gedeutet werden kann. Denn während die Reichweite der EM 2022 von der besten Sendezeit am Abend profitiert haben dürfte, werden die Spiele der WM 2023 aufgrund der Zeitverschiebung nach Australien und Neuseeland während der Mittagszeit im deutschen TV übertragen.Bewusstes Zuschauen: Fans bleiben länger am Ball Es handelt sich in diesem Jahr also wohl weniger um zufälliges Rein-, sondern um bewusstes Zuschauen. Das zeigte sich tatsächlich auch im sogenannten Zapp-Verhalten: Im Vergleich zum letzten Jahr, wurde während der ersten drei deutschen Begegnungen seltener umgeschaltet. Oder anders ausgedrückt: Die Anzahl der ernsthaft interessierten Zuschauer (mindestens 15 Minuten am Stück drangeblieben) lag in diesem Jahr bei 78% und ist somit im Vergleich zur EM22 um 19% angestiegen. Auch im Vergleich zu den Herren holen die Fußball-Fans der Frauen in puncto Treue auf: Bei der Herren WM 2022 war diese Quote mit 82% nur knapp 4% höher.Publikum jünger und weiblicher gewordenDoch wer sind die neuen Fans des nationalen Frauen-Fußballs? Bei den neu Zuschauenden handelte es sich vor allem um Zuschauerinnen. Neben den Sport- und Fußball-Begeisterten, verfolgten nämlich vor allem jung und weiblich geprägte Haushalte den Ballwechsel auf dem Bildschirm.Im Norden und Westen liefen die Frauen am bestenUnd die saßen insbesondere im Norden und Westen der Bundesrepublik. Denn hier fieberten die Fans besonders stark mit der DFB-Elf mit, die es nach einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden leider nicht über die Gruppenphase hinausschaffte. Richtung Süden und insbesondere Osten fiel das Interesse an der diesjährigen Weltmeisterschaft hingegen grundsätzlich geringer aus.Wolfsburg supportete seine Club-StarsEinige Städte und Landkreise taten sich ganz besonders als Frauen-Fußball-Hochburgen hervor: Dass dazu auch die VW-Stadt Wolfsburg gehört, dürfte nicht ganz überraschend sein. Denn der VfL schickte mit acht Spielerinnen aus den eigenen Reihen die meisten Sportlerinnen im Nationalkader nach Australien und Neuseeland. Wie sich ihre Club-Stars beim Auftaktspiel schlugen, verfolgten die Wolfsburger im Bundesvergleich besonders intensiv.Hintergrund zur Messung der TV-Zuschauenden bei der Frauen WM Für die Datenerhebung wurde auf der Kabel-TV-Plattform GigaTV ein Messverfahren angewendet, das die bestehenden Methoden der TV-Reichweiten-Forschung ergänzt. Zu sehen ist beispielsweise, wann die Fans einschalten, aber auch, wann sie abschalten. Die Daten, welche die Anzahl der eingeschalteten GigaTV Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten widerspiegeln, geben also Aufschluss darüber, wie die Zuschauer bei ungewöhnlichen Spielverläufen reagieren. Erhoben werden sekundengenaue Messdaten von rund einer Million Kabel-Haushalten, die über die GigaTV-Plattform fernsehen. Vodafone arbeitet seit August 2021 mit AdScanner zusammen, um die Reichweite von Werbespots im linearen Fernsehen zu messen und auszuwerten. Im Vergleich zu den Methoden anderer TV-Vermarkter werden deutlich höherer Fallzahlen als bislang üblich herangezogen. Mit dem neuen Ansatz haben wichtige Kennziffern zur Erfolgsmessung aus dem Online-Marketings Einzug in das Massenmedium TV gehalten. Auf Grundlage genauer Kennzahlen können Werbetreibende so beispielsweise die Effizienz von Kampagnen steigern. 