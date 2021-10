Trotz Vorwürfen: Vonovia vor Einstieg bei Adler Group - Kaufoptionsvereinbarung

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienriese Vonovia steht vor dem Einstieg beim in schweres Fahrwasser geratenen Branchenkollegen ADLER Group. Vonovia habe das Recht, einen Anteil von 13,3 Prozent an Adler zu erwerben, teilte der größte Aktionär Aggregate Holdings am späten Donnerstagabend mit. Der Anteil des Luxemburger Immobilieninvestors ist laut einer aktuellen Übersicht der Nachrichtenagentur Bloomberg doppelt so hoch.

Der Kaufpreis für die Anteile wäre laut Mitteilung deutlich höher als der letzte Schlusskurs. Am Donnerstag waren die Papiere bei 11,55 Euro aus dem Handel gegangen. Tags zuvor war sie allerdings um ein Viertel auf 10 Euro eingebrochen, nachdem der Shortseller Viceroy schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben hatte. Adler wies diese später "auf das Schärfste" zurück./he