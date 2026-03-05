Troymet Exploration: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Troymet Exploration hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at