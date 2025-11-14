Trualt Bioenergy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trualt Bioenergy hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,51 INR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 2,510 INR ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal hat Trualt Bioenergy mit einem Umsatz von insgesamt 3,88 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at