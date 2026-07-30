Trualt Bioenergy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trualt Bioenergy hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,67 INR, nach 0,550 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 106,28 Prozent auf 6,27 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at