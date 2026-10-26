Trualt Bioenergy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trualt Bioenergy hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,04 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Trualt Bioenergy ein EPS von -5,110 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 606,17 Prozent auf 8,11 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at