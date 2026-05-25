Trualt Bioenergy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Trualt Bioenergy hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 12,30 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,94 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 17,28 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,63 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at