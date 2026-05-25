|
25.05.2026 06:31:29
Trualt Bioenergy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Trualt Bioenergy hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 12,30 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,94 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 17,28 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,63 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!