Trualt Bioenergy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Trualt Bioenergy hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 10,65 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Trualt Bioenergy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 10,65 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,13 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 71,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,76 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4,52 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at