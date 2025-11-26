TRUBAR: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TRUBAR hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRUBAR in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,8 Millionen CAD im Vergleich zu 16,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at