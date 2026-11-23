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23.11.2026 06:31:29
Trucept informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Trucept hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Trucept im vergangenen Quartal 4,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trucept 5,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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