Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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07.07.2026 06:00:20
Trucks cannot replace Strait of Hormuz shipping, says top freight forwarder
Kuehne+Nagel chief executive says costs and congestion mean lorries cannot replace the waterwayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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