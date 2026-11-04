True: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

True veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,19 THB gegenüber 0,050 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 46,85 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,23 Milliarden THB umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,198 THB gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 46,40 Milliarden THB gesehen.

Redaktion finanzen.at