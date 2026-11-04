True: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

True hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,46 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,41 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at