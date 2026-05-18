True Data: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

True Data gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 8,28 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte True Data 1,71 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat True Data im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 546,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 422,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 16,63 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte True Data ein EPS von 2,76 JPY je Aktie vermeldet.

True Data hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at