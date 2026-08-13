True Data verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

True Data hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 489,9 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte True Data einen Umsatz von 410,4 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at