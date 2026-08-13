|
13.08.2026 06:31:29
True Data verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
True Data hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 489,9 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte True Data einen Umsatz von 410,4 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX im Plus -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.