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04.11.2026 06:31:28
True hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
True hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,19 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte True 0,050 THB je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat True in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 46,85 Milliarden THB im Vergleich zu 47,23 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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