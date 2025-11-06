|
True mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
True hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte True -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat True mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,18 Prozent gesteigert.
