True North Commercial REIT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

True North Commercial REIT gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,36 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte True North Commercial REIT -0,230 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,6 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at