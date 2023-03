True North Commercial REIT Trust Units präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

True North Commercial REIT Trust Units präsentierte in der am 15.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat True North Commercial REIT Trust Units 35,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 143,58 Millionen CAD, während im Vorjahr 137,46 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at