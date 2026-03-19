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19.03.2026 06:31:28

True North Commercial REIT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

True North Commercial REIT hat am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,11 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,040 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,3 Millionen CAD – ein Plus von 27,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem True North Commercial REIT 31,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,260 CAD. Im Vorjahr waren -1,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

True North Commercial REIT hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 130,12 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 126,91 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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