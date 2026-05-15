True North Commercial REIT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

True North Commercial REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0,04 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als True North Commercial REIT mit 0,040 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Das vergangene Quartal hat True North Commercial REIT mit einem Umsatz von insgesamt 29,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 4,05 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at