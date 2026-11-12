True North Commercial REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

True North Commercial REIT äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte True North Commercial REIT -0,360 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,7 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at