True: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

True hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,90 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 7,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,60 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at