True Aktie
WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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11.06.2026 07:36:20
True Wealth erreicht nächsten Meilenstein beim verwalteten Vermögen
Der digitale Vermögensverwalter True Wealth hat die verwalteten Vermögen weiter gesteigert. Jetzt wurde die Marke von 3 Milliarden Franken übersprungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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