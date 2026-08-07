True zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

True äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,41 Milliarden USD – eine Minderung von 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at