Trübe Margenprognose bei Nike: US-Leitzinserhöhung setzt Börsen unter Druck

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Enttäuschte Hoffnungen in Bezug auf die Zinspolitik sorgen für bedrückte Stimmung an den Börsen in den USA. Erst reagieren die wichtigen Indizes nur verhalten, dann kippt die Stimmung ins Negative. Fed-Chef Powell gibt indessen Einsicht in die Entscheidungsfindung zum erneuten Zinsschritt.