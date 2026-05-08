TrueBlue informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TrueBlue hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 398,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 370,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at