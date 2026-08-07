TrueBlue stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TrueBlue veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat TrueBlue im vergangenen Quartal 443,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TrueBlue 396,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at