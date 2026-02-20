|
20.02.2026 06:31:28
TrueBlue vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TrueBlue stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,400 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TrueBlue im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 418,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 386,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,610 USD. Im Vorjahr waren -4,170 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,62 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,57 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
