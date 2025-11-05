TrueBlue: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TrueBlue hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TrueBlue mit einem Umsatz von insgesamt 431,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at